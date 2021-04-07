Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили Фото: сайт правительства РО

С начала года в Ростовской области обезвредили 69 взрывоопасных снарядов и мин. Все это находки времен Великой Отечественной войны, сообщил сегодня, 7 апреля, заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, в том числе схроны выкопали на территориях Матвеево-Курганского, Каменского и Аксайского районов. Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили. Также ранее о ликвидации сразу 353 артиллерийских снарядов "КП - Ростов-на-Дону" проинформировали в ЮВО.

Ежегодно на донской земле находят свидетельства военного лихолетья. Жителям Дона напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов нужно обозначить их подручными средствами, а затем вызвать спасательные службы по номеру "112".