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Общество7 апреля 2021 13:23

В Ростовской области обезвредили 69 взрывоопасных снарядов и мин

Схроны времен Великой Отечественной войны выкопали в разных районах региона
Ангелина СКИБА
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Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили Фото: сайт правительства РО

Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили Фото: сайт правительства РО

С начала года в Ростовской области обезвредили 69 взрывоопасных снарядов и мин. Все это находки времен Великой Отечественной войны, сообщил сегодня, 7 апреля, заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, в том числе схроны выкопали на территориях Матвеево-Курганского, Каменского и Аксайского районов. Все боеприпасы вывезли на полигон и уничтожили. Также ранее о ликвидации сразу 353 артиллерийских снарядов "КП - Ростов-на-Дону" проинформировали в ЮВО.

Ежегодно на донской земле находят свидетельства военного лихолетья. Жителям Дона напоминают: при обнаружении взрывоопасных предметов нужно обозначить их подручными средствами, а затем вызвать спасательные службы по номеру "112".