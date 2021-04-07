Администрация Ростова признала, что проигрывает войну с табачными ларьками

Борьба с табачными ларьками напоминает борьбу с ветряными мельницами: владельцу ничего не стоит вернуть конструкцию на место Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Ростова-на-Дону пока проигрывают в борьбе с табачными ларьками. Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления торговли Олег Руденко.

– Закон обязывает после демонтажа незаконно размещенных нестационарных торговых объектов и возмещения собственником ущерба муниципалитету – вернуть владельцу этот объект. Как показывает практика, собственник, возместив ущерб, ставит объект на прежнее место, – пожаловался чиновник.

Если ларек расположен на земле, которая принадлежит частному лицу, то власти не могут снести его. Вправе только выписать штраф за торговлю табачной продукции вне зависимости от того, легальный товар или нет.

Демонтировать администрация может только павильоны, стоящие на земле муниципалитета. При этом хозяин ларька может предоставить документы на объект, оплатить снос и хранение и вернуть павильон на место. Это для города обычная практика.

— Выход один — благоустраивать территорию, с которой увезли ларёк. Чтобы он туда обратно встать физически не мог, — считает Олег Руденко.

Чиновники городского управления торговли и бытового обслуживания считают несанкционированную торговлю своей главной проблемой. Олег Руденко пообещал депутатам на заседании постоянной комиссии городской думы активизировать работу в этом направлении.

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