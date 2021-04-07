Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 2021: новые ограничения и правила

Если ограничения вступят в силу, число наливаек сократится на семь процентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 2021 может быть ограничена. Областное Заксобрание одобрило поправки в областной закон о регулировании производства и оборота этилового спирта.

Власти хотят установить ограничения для общепита, расположенного в многоквартирных домах. Так, площадь зала должна составлять не менее 50 квадратных метров. Ожидается, что после этого закроются так называемые «наливайки». Число заведений может сократиться с 945 до 883 или на семь процентов.

— Мы наступаем на этот бизнес, который не нужен Ростовской области. Он наносит вред, ущерб здоровью населения, спокойствию граждан, - пояснил позицию законодателей председатель комитета по экономической политике Игорь Бураков.

Как сообщают власти, жители жалуются на расположенные в здании заведения общепита. Людям мешают посетители «наливаек», которые выпивают и создают много шума. Кроме того, они выясняют отношения на улице перед домом.

Напомним, ограничения для общепита, продающего алкоголь, ввели на федеральном уровне. Поправки установили допустимую площадь заведений «наливаек» — 20 квадратных метров. При этом у регионов было право устанавливать более строгие ограничения на местах.