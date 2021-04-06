В Ростове власти начнут новый этап борьбы с "наливайками"

В Ростове снова начнут закрывать "наливайки" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростове-на-Дону снова начнут ликвидировать "наливайки", находящиеся в жилых домах и непосредственной к ним близости. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Ростовской области. Такое решение было принято властями во время заседании комитета донского парламента по экономической политике.

- Мы наступаем на этот бизнес, но это тот бизнес, который не нужен Ростовской области. Он наносит вред, ущерб здоровью населения, спокойствию граждан, - отметил председатель комитета донского парламента по экономической политике Игорь Бураков.

Ранее торговлю алкоголем в многоквартирных домах разрешено было вести в помещениях, площадь которых составляла не менее 20 квадратных метров. А теперь продавать спиртное будет разрешено только в том случае, если площадь не меньше 50 квадратных метров.

Предположительно новые правила вступят в силу уже с 1 июня.

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