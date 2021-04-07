Затянувшиеся дожди не навредят будущему урожаю в Ростовской области

Весенний сев стартовал на три недели позже, чем в прошлом году из-за дождей, но это для сроков сева не критично, - объяснили в министерстве. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обильные дожди и снегопады в феврале и марте не должны угрожать будущему урожаю 2021 года. Осадки задерживают весенний сев, зато компенсируют отсутствие почвенной влаги в предыдущие месяцы, - объяснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.

- Зимовали посевы в сложных условиях — не хватало почвенной влаги, и аграрии всерьез беспокоились за их состояние. Обильные осадки, снегопады и дожди, которые прошли в феврале и марте, пополнили запасы почвенной влаги и улучшили ситуацию, - рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в управлении сельского хозяйства Правительства Ростовской области.

Затяжные дожди немного сдвинули старт полевых работ: по сравнению с прошлым годом аграрии региона приступили к севу яровых культур на три с лишним недели позже.

- На 7 апреля в весеннюю посевную кампанию включились 30 районов Ростовской области, засеяно уже 85 тысяч гектаров, в том числе горох и яровой ячмень. Погода налаживается, и аграрии мобилизуются, чтобы провести сев яровых культур в оптимальные сроки. В планах на весеннюю посевную кампанию запланировано посеять 1,7 миллиона гектаров яровых культур.

Также под урожай текущего года в области засеяно около 2,9 млн гектаров преимущественно озимой пшеницей. На сегодня взошло уже более 92% посевов озимых — это 2.680 тысяч гектаров.