В Ростове до 10 апреля от незаконных ларьков освободят улицу Сержантова

На торговые точки властям пожаловались ростовчане Фото: группа Это Ростов - новости Ростова-на-Дону

До 10 апреля улицу Сержантова в Ростове освободят от нелегальных ларьков. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города.

- Участок улицы будет освобожден от несанкционированной торговли. Нами принято решение о благоустройстве пешеходной зоны на этой территории. При проектировании будет учитываться мнение местных жителей, - написал Алексей Логвиненко.

На торговые точки, которые развернули в районе Сержатнова, 6, в середине марта в соцсетях уже жаловались ростовчане. Люди сообщали, что начали обращаться во все возможные инстанции, чтобы избавиться от незаконного рынка.

Также ранее власти Ростова признались, что сейчас пока проигрывают в борьбе с табачными ларьками. Если земля под таким объектом принадлежит частному лицу, то ее не могут просто снести. В таких случаях возможны только штрафы