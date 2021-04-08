Обнаружили ямы и дефекты асфальта: в Ростове проверили дороги на Доватора и Силикатном

Эксперты оценили качество асфальта, а также измерили выбоины Фото: отдел пропаганды УГИБДД

С начала года в Ростовской области из-за плохих дорог завели больше 166 административных дел, 43 из них – в донской столице. При этом 70 процентов нарушений - дефекты дорожного покрытия, сообщили 8 апреля в отделе пропаганды УГИБДД.

Как добавили в ведомстве, накануне в Ростове устроили еще одну инспекцию. Представители ГИБДД, Общественного совета МВД и «Народного фронта» побывали на Доватора и Силикатном. Именно эти улицы вызывают наибольшее количество нареканий среди местных жителей.

Эксперты оценили качество асфальта, а также измерили выбоины. Теперь собственники дорожных участков получат предписания и должны будут исправить ситуацию.

Также состояние проезжих частей города сейчас обследуют федеральные службы. Выездная лаборатория уже проинспектировала 43 гарантийных объекта, в том числе улицы Страны Советов и Троллейбусную.