В Таганроге бизнесмен скрыл от налоговой службы 9 млн рублей

Дело рассмотрит Таганрогский городской суд Фото: Артем КИЛЬКИН

В Таганроге будут судить директора общества с ограниченной ответственностью. По данным следствия, он скрыл от государства около 9 миллионов рублей, сообщили «КП – Ростов-на-Дону» в пресс-службе областной прокуратуры.

Как пояснили в ведомстве, в декабре 2020 года у предприятия имелась задолженность в 18,3 миллиона рублей, но руководитель перенаправил деньги на счета другой организации. Таким образом, он скрыл средства, которые могли забрать в счет недоимки по налогам.

Также в приморском городе рассматривают дело еще одного бизнесмена, он не выплатил более 20 миллионов рублей.