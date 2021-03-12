Уклонившегося от налогов бизнесмена осудят в Ростовской области

Донской бизнесмен не уплатил налоги на сумму более 20 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе утверждено обвинительное заключение в отношении директора одного из обществ с ограниченной отвественностью.

- Он обвиняется по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации и такие – иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Следователям, которые вели проверку по делу, удалось выяснить, что с января 2017 года по март 2019 год бизнесмен вписывал фальшивые сведений в налоговые декларации о фиктивных взаимоотношениях с фирмами «однодневками». Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Невыплаченная сумма составила более 20 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения.

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