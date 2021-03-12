В Ростовской области бизнесмен заплатит 120 тысяч рублей за нарушение закона о противодействии коррупции

Бизнесмен из Ростовской области заплатит штраф за нарушение законодательства о противодействии коррупции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области прокуратура Кагальницкоо района провела проверку в одной из компаний. Там было выявлено нарушение законодательства о противодействии коррупции.

- Установлено, что директором общества принят на работу бывший муниципальный служащий администрации Новобатайского сельского поселения Кагальницкого района, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Нарушение заключалось в том, что глава компании в течение десяти дней не сообщил о приеме на работу нового сотрудника и заключении трудового договора по его последнему месту работы. В отношении бизнесмена было заведено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего".

По решению суда юридическое лицо и сам директор компании привлечены к административной ответственности. Теперь им надлежит выплатить штраф в размере 120 тысяч рублей. Решения суда в законную силу еще не вступили.

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