Белым амуром и толстолобиком зарыбят Северное водохранилище в Ростове

Зарыбление проведут после наполнения водохранилища до нормы. Фото: Светлана ЛИСИЦЫНА

Северное водохранилище Ростова-на-Дону будет зарыблено белым амуром и толстолобиком. Министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин отметил, что это будет сделано после того, как вернется нормальный уровень воды.

— Мы эту тему уже проговаривали с Росрыболовством, просили проработать вопрос. И делать акцент на биомелиораторах - это белый амур и толстолобик. Эти виды рыб могут участвовать в расчистке водоема от растительности, — рассказал министр.

Уровень воды в Северном водохранилище в скором времени должен прийти в норму, благодаря родникам, естественному стоку воду и дождям.

Напомним, в конце марта Северное водохранилище из-за нештатной ситуации резко обмелело. Ростовчане голыми руками ловили рыбу, но полиция заставила выпустить ее обратно. За незаконный вылов даже завели уголовное дело.

После спуска воды обнажилось дно водоема, покрытое мусором. Местные жители во время субботника собрали более 130 тонн отходов.

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В момент, когда водоем обмелел, любопытные жители прочесали Темерник с металлоискателями.