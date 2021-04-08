За месяц ростовские медики пересадили 10 почек, 4 печени и роговицу глаза

Всего до конца 2021 года планируют провести 55 пересадок Фото: Артем КИЛЬКИН

За март в Ростовской областной больнице сделали 15 операций по пересадке органов и тканей. Специалисты центра хирургии и координации донорства успешно приживили 10 почек, 4 печени и роговицу глаза. До пандемии такое количество вмешательств делали в среднем за три месяца, сообщает сайт донского правительства.

При этом выполнить трансплантацию не так легко. И дело не только в технологии, часто очень сложно найти донора. Во-первых, это должен быть человек с острым нарушением мозгового кровообращения или травмой головы, которые не совместимы с жизнью. Во-вторых, бывает так, что органы не подходят пациентам по иммунологии.

Всего до конца 2021 года планируют провести 55 пересадок печени, сердца и почек.

Ранее «КП – Ростов-на-Дону» публиковала историю Александра Горбатова из Семикаракорска. Мужчина пять месяцев ждал пересадки печени, переживал, но все завершилось хорошо благодаря профессионализму врачей.