Жителя Ростовской области отправили в психиатрическую клинику после нападения на полицейского

Полицейский был госпитализирован после нападения на него Фото: Александр БОЙКО

В одном из сел Неклиновского района Ростовской области полицейского избил 29-летний местный житель. Как рассказал корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, на пульт оперативному дежурном поступило сообщение о бытовом конфликте.

На место отправился младший лейтенант полиции. Когда 25-летний оперативник прибыл на место происшествия, это еще больше распалило дебошира. 21-летний хуторянин начал избивать полицейского, удары оказались столь сильными, что правоохранитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Таганроге.

Впрочем, нападающему тоже потребовалась помощь врача. Как выяснилось, у хулигана – третья группа инвалидности. Источник издания пояснил, что у мужчины имеется психическое расстройство. Поэтому его отправили на лечение в психиатрическую клинику.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

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