На Дону за торговлю «чудодейственными» таблетками от гепатита заблокировали 23 сайта

Владельцы ресурсов описывали «чудодейственный» эффект от таблеток Фото: Иван МАКЕЕВ

На Дону за торговлю нелегальными лекарствами от гепатита заблокировали 23 сайта. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора.

Как пояснили в ведомстве, людям предлагали дорогие индийские препараты, которые не были зарегистрированы. Кроме того, нарушители не имели разрешение на дистанционную продажу.

- Владельцы ресурсов описывали «чудодейственный» эффект от таблеток и называли их «дешевыми аналогами европейских лекарств», - добавили в Росздравнадзоре.

Ранее за отсутствие препаратов оштрафовали одну из ростовских аптек – проверяющие не нашли на прилавках «Ранитидин», «Парацетамол» и «Лоратадин».