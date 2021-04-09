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Происшествия9 апреля 2021 13:16

На Дону за торговлю «чудодейственными» таблетками от гепатита заблокировали 23 сайта

Людям предлагали дорогие индийские препараты, которые не были зарегистрированы
Ангелина СКИБА
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Владельцы ресурсов описывали «чудодейственный» эффект от таблеток

Владельцы ресурсов описывали «чудодейственный» эффект от таблеток

Фото: Иван МАКЕЕВ

На Дону за торговлю нелегальными лекарствами от гепатита заблокировали 23 сайта. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает пресс-служба управления Росздравнадзора.

Как пояснили в ведомстве, людям предлагали дорогие индийские препараты, которые не были зарегистрированы. Кроме того, нарушители не имели разрешение на дистанционную продажу.

- Владельцы ресурсов описывали «чудодейственный» эффект от таблеток и называли их «дешевыми аналогами европейских лекарств», - добавили в Росздравнадзоре.

Ранее за отсутствие препаратов оштрафовали одну из ростовских аптек – проверяющие не нашли на прилавках «Ранитидин», «Парацетамол» и «Лоратадин».

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