Ростовскую аптеку оштрафовали за отсутствие препаратов

В Ростове оштрафовали аптеку за отсутствие необходимых лекарств Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Ростове-на-Дону в одной из местных аптек обнаружилась нехватка препаратов, которые используют для оказания первичной медицинской помощи при аллергии, язве желудка и жаре. Таким образом, было нарушено законодательство в сфере лицензионной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

- Установлено, что в аптеке на ул. Социалистической не обеспечен минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи - «Ранитидин», «Парацетамол», «Лоратадин», - говорится в тексте сообщения.

Прокуратура вынесла представление директору, а также в отношении должностного и юридического лица были возбуждены дела об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)".

По решению суда, виновным необходимо будет оплатить штраф в размере 55 тысяч рублей. В настоящее время все нарушения уже устранены, аптека закупила все лекарства, которых не хватало.

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