В донском регионе 46 сайтов закрыто из-за продажи психотропных лекарств

В Ростовской области заблокировали 46 сайтов, где продавали психотропные препараты без рецепта Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 46 интернет-сайтов поплатились за продажу психотропных препаратов без рецепта. Об этом сообщили в пресс-службе территориального органа Росздравнадзора.

Такое количество сайтов было заблокировано еще в сентябре и октябре. А за ноябрь выявили еще 17 порталов, которые нарушали закон.

- На сайтах продавали лекарства, популярные среди наркоманов, без рецепта. Это подтвердила экспертиза. Отмечается, что доступ к сайтам был заблокирован, - говорится в сообщении.

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