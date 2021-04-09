В Ростовской области раскрыли попытку мошенничества на 33 млн рублей

Хитроумный план был раскрыт, мужчин задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли попытку мошенничества на 33,4 миллиона рублей. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, обманную схему придумали два бизнесмена. Еще в 2017 году они заключили фиктивный договор на поставку товара и после банкротства одной из компаний обратились к арбитражному управляющему. Злоумышленники потребовали вернуть деньги за якобы сорвавшуюся торговую сделку.

Однако хитроумный план был раскрыт, и мужчин задержали. Уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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