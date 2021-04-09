Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 апреля 2021 13:49

В Ростовской области раскрыли попытку мошенничества на 33 млн рублей

По предварительным данным, обманную схему придумали два бизнесмена. Уже возбуждено уголовное дело
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий
Хитроумный план был раскрыт, мужчин задержали

Хитроумный план был раскрыт, мужчин задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области раскрыли попытку мошенничества на 33,4 миллиона рублей. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

По предварительным данным, обманную схему придумали два бизнесмена. Еще в 2017 году они заключили фиктивный договор на поставку товара и после банкротства одной из компаний обратились к арбитражному управляющему. Злоумышленники потребовали вернуть деньги за якобы сорвавшуюся торговую сделку.

Однако хитроумный план был раскрыт, и мужчин задержали. Уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Ранее за махинации на 123 тысячи рублей задержали главного бухгалтера школы Каменска-Шахтинского

ЧП