К концу года на этом месте может появиться новое место отдыха Фото: Instagram сити-менеждера Алексея Логвиненко

В Ростове на Сержантова демонтировали незаконные ларьки, на которые жаловались местные жители. Завтра на освободившейся территории высадят молодые деревья и кустарники. А уже летом власти рассмотрят идею о благоустройстве пешеходной зоны. Об этом сегодня, 9 апреля, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексеи Логвиненко.

- Ростовчане попросили поменять плитку, установить лавочки. Финансирование проекта будет заложено на июньской думе, и уже к концу года в Первомайском районе появится новое место отдыха, - написал сити-менеджер.

На торговые точки жители донской столицы жаловались в соцсетях в середине марта. Тогда же, чтобы избавиться от незаконного рынка, люди начали обращаться во все возможные инстанции.