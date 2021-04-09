Погода в Ростове-на-Дону в выходные 10 — 11 апреля 2021: какими будут суббота и воскресенье

Температура воздуха может достигать +20 градусов. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 10 — 11 апреля 2021 — публикуем прогноз. По данным ростовских синоптиков, суббота и воскресенье окажутся пасмурными.

Ночью 11 апреля температура воздуха составит плюс пять — плюс семь градусов. Днем на термометре будет плюс 12 — плюс 14 градусов. Ночью существенных осадков не ожидается, утром и днем пройдет дождь.

В ночь на воскресенье столбик термометра поднимется до плюс четырех — плюс шести градусов. Днем потеплеет до плюс 11 — плюс 13 градусов. Ветер северо-западный до пяти — десяти метров в секунду. Возможны порывы до 12 — 14 метров в секунду.

По Ростовской области 11 и 12 апреля пройдут небольшие дожди. Скорость ветра может составлять 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью — плюс два — плюс семь градусов, днем — до плюс 13 градусов, по югу — до плюс 16.

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