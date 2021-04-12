В Ростове проект реконструкции парка Горького отправят на повторную экспертизу

Дополнительное внимание уделили площадке с фонтаном «Грот» и зданию Шахматного павильона Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В проект реконструкции ростовского парка Горького внесут правки. После этого документ отправят на повторную экспертизу. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новые предложения и замечания озвучили участники специального заседания. Так, например, дополнительное внимание они уделили площадке с фонтаном «Грот» и зданию Шахматного павильона. Говорили также о размещении малых архитектурных форм и местах перед сценой.

О масштабном обновлении зоны отдыха журналисты «КП – Ростов-на-Дону» сообщали еще в прошлом году. В ноябре стало известно о готовности предварительного варианта проекта. Кроме новых объектов на территории парка Горького собирались высадить более сотни лиственных и хвойных деревьев, кустарники и травы.