7 кг наркотиков нашли полицейские у жителя Ростовской области

Задержанный пояснил, что хранил «траву» для личного употребления Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

7 килограммов наркотиков нашли дома у 57-летнего жителя Песчанокопского района. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы. Уголовное дело уже завели, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

- Во время обыска обнаружили вещество растительного происхождения с характерным запахом, а также части уже высушенных растений. Все это отправили на экспертизу, - прокомментировали в ведомстве.

Всего изъяли более 2 кг марихуаны и около 5 кг конопли. Сам задержанный пояснил, что хранил «траву» для личного употребления.

Ранее за попытку наркоторговли через Интернет осудили таганрожца. Мужчина получил 11 лет колонии.