В Ростове отремонтировали дороги на Малиновского, Доватора и Стачки

Теперь начали ремонт в Октябрьском районе Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В Ростове за неделю - с 5 по 12 апреля - отремонтировали участки дорог на Малиновского, Пескова, Стачки, Сладкова, Быковского, Самшитовой, а также Доватора/Мадояна. Всего привели в порядок 7 155 квадратных метров, отчитались городские власти.

Ямы убрали, теперь водители могут проезжать по этим отрезкам пути без опасений. Кроме того, уже начали ремонт в Октябрьском районе. Там под внимание дорожников попали сразу три улицы.

Так работы сейчас ведут на Вавилова - от Зрелищной до Сосновой, на Сосновой – от Вавилова до Петренко и на Петренко – от Сосновой до Вавилова.

Ранее в донской столице состояние асфальта оценила специальная инспекция. Выбоины нашли на Доватора и Силикатном. После этого собственников дорожных участков обязали исправить ситуацию.