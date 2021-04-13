Увеличение младенческой смертности в Ростовской области связали с коронавирусом

Коэффициент смертности составил 5,4 на 1000 родившихся живыми Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области по итогам 2020 года зафиксировали рост младенческой смертности. Коэффициент составил 5,4 на 1000 родившихся живыми. Об этом в опубликованном отчете со ссылкой на Росстат сообщает Минздрав региона.

Так в прошлом году от врожденных пороков развития умерли 56 детей в возрасте до года. Это на 27 новорожденных больше, чем в 2019 году. Кроме того, из-за социальных причин скончались 18 малышей, в том числе от внешних причин – 7.

В областном ведомстве такие цифры объясняют рядом факторов - от снижения рождаемости во время пандемии до миграции населения и позднего обращения пациенток в женскую консультацию. Кроме того, на ситуацию могло повлиять сокращение реанимационных коек для младенцев в ростовской горбольнице №20 - часть мест перепрофилировали для лечения людей с коронавирусом.

Тему детской смертности в прошлом году поднимала также правозащитница Екатерина Гордон. Тогда она заявила, что обо всех случаях в обязательном порядке информируют Минздрав и прокуратуру.