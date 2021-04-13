Маленьким пациентам будут делать уникальные высокотехнологичные операции Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области построят детский хирургический центр на 280 коек. В медучреждении маленьким пациентам будут делать уникальные высокотехнологичные операции, сообщили донские власти.

Известно, что центр создадут на базе детской областной больницы. Подробную дорожную карту должны составить уже к началу мая.

По плану, первый этап работ стартует в этом году и завершится в 2023. К этому времени собираются подготовить само здание площадью почти 54,5 тысячи квадратных метров, а также отделения функциональной диагностики, лаборатории, станцию газоснабжения.

Стоимость этапа - более 7 млрд рублей. Подрядчика уже ищут. А в 2024 году начнут оснащение больницы. Всего на реконструкцию ОДКБ намерены потратить 14,5 млрд рублей, это региональные и федеральные деньги.

Также сейчас в Ростове ведут строительство новой инфекционной больницы. График работ немного изменили, и теперь застройщик должен сдать все к лету.