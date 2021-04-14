Василий Голубев пригрозил новыми ограничениями из-за COVID-19

Василий Голубев потребовал сообщить о «чемпионах» по бездействию или неактивной работе» Фото: сайт правительства Ростовской области

Некоторые донские территории уже не первый месяц находятся в «красной зоне» по коронавирусу. Если в течение апреля ситуация не поменяется, в регионе могут вновь усилить санитарные ограничения. Об этом на заседании оперштаба по противодействию COVID-19 заявил губернатор Василий Голубев.

За нахождение в «красной зоне» наград не дают. Однако часть территории в этой зоне находятся уже не первый месяц, не то что первую неделю. Это значит, что на местах бездействуют. Сейчас эта задача принципиально в стране стоит. Мы же понимаем, что стоим перед угрозой нового скачка. Именно от темпов вакцинации зависят дальнейшие обстоятельства. Только возможны осложнения еще в большую сторону. Или кто-то думает, что мы не рискнем вводить эти ограничения. Ради здоровья жителей области мы пойдем на это, - подчеркнул глава региона.

Василий Голубев поставил задачу по итогам месяца сообщить о «чемпионах» по бездействию или неактивной работе», а также внести предложения об ограничении в отдельных муниципалитетах, которые «не смогут ситуацию поменять».

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