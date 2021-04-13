У девяти дончан обнаружился британский штамм коронавируса

В Ростовской области у девяти местных жителей обнаружили британский штамм коронавируса Фото: "КП" Архив

В Ростовской области обнаружили девять человек, подхвативших британский штамм коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев во время заседания оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

– Мы можем отметить, что в Ростовской области выявлено девять случаев. В Шахтах - два, в Таганроге - два, по одному - в Кашарском, Мясниковском, Семикаракорском районах, в Каменске-Шахтинске и Ростове-на-Дону, - озвучил подсчеты Евгений Ковалев.

Стоит отметить, что никто из заболевших за пределы России не выезжал. Кроме того, ранее Роспотребнадзор уже сообщал, что случаях заболевания британским штаммом, тогда инфицированные тоже сообщали, что не покидали пределов Российской Федерации.

Ранее в ведомстве уже отмечали случаи заболевания британской версией коронавируса. Тогда заболевшие тоже заявляли, что не покидали пределов страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британский штамм коронавируса обнаружили у двух жителей Ростовской области.

За их состоянием следят медики.

ВНИМАНИЕ!

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.

Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.