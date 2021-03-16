Британский штамм коронавируса обнаружили у двух жителей Ростовской области

У двух жителей Ростовской области нашли признаки британского штамма коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи выявили на территории донского региона двух человек с подозрением на британский штамм коронавируса. Пациенты не выезжали за пределы страны, но имеют схожие признаки. Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба во вторник, 16 марта.

- Симптомы нашли двух жителей Ростовской области, которые проживают в Шахтах и Таганроге, - сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев. - Есть предположение, что этот штамм может циркулировать в Ростовской области.

Главный санитарный врач Дона отметил, что сейчас важно сохранить объем тестирования людей на коронавирусную инфекцию. Это значит, что в ближайшее время в лабораториях будут проводить ежедневно около четырех тысяч исследований.

Снизить риски заражения коронавирусом поможет вакцина против COVID-19. Прививки сделали уже 103309 человек, из которых 59095 человек завершили второй этап вакцинации.

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