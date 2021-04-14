Василий Голубев опасается вспышки коронавируса после майских праздников

Губернатор напомнил подчиненным, что до праздников осталось не так много времени Фото: сайт правительства Ростовской области

Подготовку к майским праздникам нужно начинать уже сейчас. Необходимо детально проработать все шаги, чтобы в районах не увеличилось число заболевших коронавирусом. Такое заявление на заседании оперштаба по предупреждению COVID-19 сделал губернатор Василий Голубев.

- Обращаю внимание всех глав на необходимость правильно подготовиться. Не так много времени осталось. Отработайте детально наши шаги по подготовке и проведению. Очевидно, что в майские праздники количество людей, которые будут пытаться между собой общаться, возрастет. Если сейчас расслабимся, потом, через несколько дней после праздников, мы будем эти все проблемы ощущать, - сказал глава региона.

Также на заседании Василий Голубев пригрозил ужесточением ограничений территориям, которые все еще находятся в «красной зоне». Такие меры примут, если ситуация в течение апреля не изменится.