В Ростове по решению суда уберут ларьки из трех подземных переходов

Ларьки могут вернуть назад только после внесения в схему размещения НТО Фото: Алексей БУЛАТОВ

B Ростове уберут ларьки из трех подземных переходов. Такое решение вынес Арбитражный суд, сообщил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

- Собственник разместил киоски нелегально. Кроме того, он сдавал их в аренду без предварительного согласования, - уточнил чиновник.

Речь идет о торговых точках в переходах, расположенных на пересечениях Большой Садовой с Ворошиловским и Буденновским, а также на Буденновском/Московской и Станиславского.

- Ларьки могут вернуть назад только после внесения в схему размещения НТО. Также должны провести новые конкурсы. Раньше большую часть доходов от эксплуатации участков получал не город, а арендатор. Теперь средства пойдут в городской бюджет, - прокомментировал Константин Тихонов.

Ростовская администрация уже поднимала вопрос о киосках. Они фигурировали в деле о банкротстве, но в 20 числах марта их вынесли из этого списка.