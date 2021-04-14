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Происшествия14 апреля 2021 12:58

В Ростове источником загрязнения Темерника оказалось очистное сооружение

По предварительным данным, объект принадлежит коммунально-сервисной компании», обслуживающей микрорайон Суворовский
Ангелина СКИБА
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В ближайшее время в районе улицы Лиловой должны провести административное расследование

В ближайшее время в районе улицы Лиловой должны провести административное расследование

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Неочищенные сточные воды в Темерник сбросили с очистного сооружения компании ООО «КЭСК». Всю информацию о нарушении уже передали в Росприроднадзор, сообщают власти Ростова-на-Дону.

В ближайшее время в районе улицы Лиловой - там обнаружили загрязнение - должны провести административное расследование.

Ранее на поверхности Темерника также заметили маслянистые пятна. Этим заинтересовалось министерство природы.

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