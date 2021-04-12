В министерстве природы выяснят выяснят причину появления маслянистых пятен в реке Темерник

В Ростове минприроды выясняет причину возникновения пятен масла в реке Темерник. Фото: минприроды РО

В Ростове сотрудники минприроды разбираются в причинах появления маслянистых пятен на поверхности реки Темерник. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, ведётся работа по выявлению возможного источника загрязнения, а также по установлению его собственника, - говорится в тексте сообщения.

Проверка была начата после появления в социальных сетях и региональных СМИ информации о том, что на поверхности реки Темерник появились радужные пятна машинного масла. После этого инспекторы ведомства выехали на место, обследовали реку и зафиксировали факт нарушения.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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