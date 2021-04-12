В Ростове зафиксировали аварийный сборс в Темерник сточных вод

В Ростове зафиксирован аварийный сброс сточных вод в Темерник. Фото: Минприроды
В донской столице зафиксировали аварийный сброс сточных вод из канализации ООО "КЭСК" в реку Темерник. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов и экологии.
- На место аварии незамедлительно выехали инспекторы ведомства и задокументировали факт нарушения природоохранного законодательства, - говорится в тексте сообщения.
В настоящее время по факту произошедшего уже начата проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Отмечается, что с 1 января ООО «КЭСК» перевели в категорию объектов федерального экологического надзора, поэтому материалы передадут в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ростовской области и Республики Калмыкия.
Сейчас этот вопрос контролируется ведомством.
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