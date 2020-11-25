В Ростове к 1 декабря пообещали закончить расчистку реки Темерник

В Ростове заканчивается расчистка Темерника. Фото: правительство РО

В донской столице к 1 декабря обещают полностью расчистить русло реки Темерник. Об этом на прошедшем заседании сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Михаил Фишкин.

Работы по расчистке Темерника идут еще с 2019 года. За истекший период рабочие прошли 8,6 километра. Кроме того, создается непрерывный линейный парк на прибрежной территории.

- До конца года должна быть завершена основная часть работ первого этапа парка - от моста в створе улицы Вавилова до зоопарка. Следующим участком станет ростовский парк «Дружба», - говорилось в сообщении.

Вместе с расчисткой оканчивается реконструкция очистных сооружений канализации Аксая, которые планируется вывести на проектную мощность в первой половине 2021 года.

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