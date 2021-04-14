Власти Ростова заключат еще два контракта на ремонт дорог

Ямы в городе ликвидируют по обращениям ростовчан Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Власти Ростова заключат еще два дополнительных контракта на ремонт дорог. Об этом сегодня, 14 апреля, на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Нужно увеличить число бригад. Для этого мы объявили тендер на заключение еще двух контрактов. Это позволит более оперативно устранять дефекты дорожного полотна, - написал сити-менеджер.

Также Алексей Логвиненко подчеркнул, что ямы в городе ликвидируют по обращениям ростовчан - внимание уделяют и соцсетям, и заявлением, которые поступают в администрацию.

Ранее в донской столице привели в порядок участки дорог на Малиновского, Доватора и Стачки. Обновление коснулось и ряда других улиц. Всего отремонтировали 7 155 квадратных метров асфальта.