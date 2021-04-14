Лжеброкер под видом помощи «увел» у предпринимательницы почти полтора миллиона рублей

Женщина разорилась, пытаясь обогатиться на бирже
Фото: Евгения ГУСЕВА
Индивидуальная предпринимательница из Ростовской области решила попробовать себя в новой сфере. Веря в свои финансовые способности, женщина зарегистрировалась на сайте, с помощью которого можно играть на бирже. Вот только сайт оказался клоном, а помощник-брокер – мошенником, рассказал "КП-Ростов-на-Дону" источник в правоохранительных органах региона.
Месяц волгодончанка переписывалась с якобы специалистом по рынку ценных бумаг. Потом онлайн-собеседник предложил вывести деньги клиентки на брокерский счет. Следом псевдоброкер проконсультировал наивную женщину, как это сделать. Волгодончанка выполнила все пункты, после чего обнаружила, что с ее счета списался один миллион 417 тысяч рублей. А сайт-клон, тем временем, перестал открываться. Брокер же на связь больше не выходил.
Тогда предпринимательница поняла, что стала жертвой обмана. Женщина написала заявление в полицию. Сейчас по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Если подозреваемого найдут, а суд признает вину, что злоумышленник может сесть в тюрьму на восемь лет .
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