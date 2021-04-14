В Ростове-на-Дону мужчина оскорбил полицейского, мешавшего пить

На дебошира завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, на улице 45 Линия, мужчина выпивал спиртное и вел себя грубо по отношению к прохожим. Тогда очевидцы вызвали сотрудника полиции. Когда оперативник прибыл на место, то сразу же стал объектом нападок со стороны безработного 45-летнего мужчины. Ростовчанин матерными словами «обложил» представителя власти, когда тот вежливо попросил не пить спиртные напитки.

Лейтенант полиции не стал оставлять это дело безнаказанным и написал заявление. Теперь на хулигана завели уголовное дело по статье «Оскорбление представителя власти». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Если суд признает вину подозреваемого, ему грозит штраф, либо исправительные работы на срок до одного года.

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