Обзывался в "инстаграм": на жителя Ростовской области завели дело за оскорбление начальника полиции

В Новошахтинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который опубликовал оскорбительный ролик, адресованный начальнику городского МВД. Как оказалось, ролик он разместил на своей странице в социальных сетях, но не предусмотрел возможных последствий.

По информации собственного источника издания в правоохранительных органах, 74-летний житель Новошахтинска в "инстаграме" опубликовал ролик, в котором в грубой форме оскорбил начальника городского отдела МВД Сергей Глухова. В своей речи мужчина использовал "крепкие" слова и всевозможную нецензурную лексику.

Как видно, местные власти не стали терпеть подобные "выходки" и вышли на "диванного" критика. Им оказался ранее судимый за уничтожения чужого имущества местный житель. В сети он использовал ник "Leon77727". Интересно, что на странице оскорбительный ролик отсутствует. Скорее всего, его уже удалили.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление представителя власти". На данный момент мера пресечения подозреваемому еще не избрана, - добавил собеседник издания.

Если его вина будет доказана, он может получить крупный штраф до 40 тысяч рублей либо отправиться на исправительный работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Держали на привязи в гараже: в Ростовской области задержали банду рабовладельцев

Похищенных людей отправляли работать в поля и на рынки (подробнее)