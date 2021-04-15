В Ростове-на-Дону до сентября нельзя будет ездить по Шеболдаева

В Ростове приступили к ремонту дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

По Шеболдаева в Ростове-на-Дону нельзя будет проехать до 1 сентября. Об этом рассказали в городском департаменте Ростова-на-Дону. Ограничения действуют с 14 апреля на участке от Вавилова до площади 2-ой Пятилетки.

- Это связано с ремонтными работами, - пояснили в департамента транспорта.

Кроме этого, 14 апреля движение ограничили на улице Силикатной - на участке от Разина до Некрасовская. Ограничение также будет действовать до первого сентября.

Также начали чинить дорогу в переулке Майкопском. Поэтому там также, до сентября, ограничат движение для транспорта.

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