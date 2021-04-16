Едва не сбил пешеходов: в Таганроге поймали «гонщика» на «ВАЗе»

Молодой человек пытался скрыться от преследователей в роще «Дубки» Фото: видео пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области

В Таганроге поймали 19-летнего водителя «ВАЗ-2106», который пытался скрыться от погони и едва не сбил пешеходов. Сейчас его авто уже находится на спецстоянке, сам же гонщик ответит перед законом сразу по нескольким административным статьям. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- Водительское удостоверение подозреваемый получил в феврале этого года. Свою он не зарегистрировал, - добавили в ведомстве.

Как выяснили журналисты «КП — Ростов-на-Дону», все произошло вчера днем. Молодого человека для проверки документов попытались остановить на улице Москатова, но он проигнорировал требование и прибавил газ. Когда заметил погоню, он свернул в рощу «Дубки» и попытался скрыться, но его задержали.

Ранее в станице Милютинской автоледи устроила серьезную аварию, в которой погиб 19-летний водитель мотоцикла