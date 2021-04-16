В Ростовской области автоледи устроила смертельную аварию с мотоциклом

Смертельная авария с мотоциклом произошла в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО

В донском регионе автоледи устроила смертельное с мотоциклом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в четверг, 15 апреля, около половины десятого вечера в станице Милютинской. По предварительным данным, на улице Октябрьской в районе дома № 26/8 47-летняя автоледи за рулем Renault Logan при повороте налево не убедилась в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего водителя без шлема.

В аварии погиб от полученных травм водитель двухколесного транспорта. Его 17-летняя пассажирка чудом осталась жива, хотя тоже ехала без шлема. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Сейчас школьница в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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