В Ростовской области автоледи устроила смертельную аварию с мотоциклом

Смертельная авария с мотоциклом произошла в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО
В донском регионе автоледи устроила смертельное с мотоциклом. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.
Инцидент произошел в четверг, 15 апреля, около половины десятого вечера в станице Милютинской. По предварительным данным, на улице Октябрьской в районе дома № 26/8 47-летняя автоледи за рулем Renault Logan при повороте налево не убедилась в безопасности маневра. В результате этого произошло столкновение с мотоциклом под управлением 19-летнего водителя без шлема.
В аварии погиб от полученных травм водитель двухколесного транспорта. Его 17-летняя пассажирка чудом осталась жива, хотя тоже ехала без шлема. Ее госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Сейчас школьница в тяжелом состоянии находится в реанимации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авария с мотоциклом унесла жизнь несовершеннолетней девочки.
Водителю повезло больше - он оказался в шлеме.
ВНИМАНИЕ!
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Viber, «ВКонтакте» и следите за новостями.
Добавьте «КП - Ростов-на-Дону» в основные источники в Яндекс.Новостях и в избранное на сервисе Google Новости.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» в Ростове-на-Дону на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио в Ростове на 89,8 FM.