Авария с мотоциклом унесла жизнь несовершеннолетней девочки

Смертельная авария с мотоциклом произошла в Ростове. Фото: ГИБДД РО

В донской столице случилась смертельная авария с участием мотоцикла и мусоровоза. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел в пятницу,16 апреля, около часа ночи на ул. Штахановского, в районе дома №29 А. По предварительным данным, 16-летний водитель скутера Honda находившийся в шлеме, но не имеющий водительских прав, решил выполнить поворот направо, но не убедился в безопасности маневра. В результате чего произошло столкновение с мусоровозом под управлением 29-летнего шофера.

В аварии погибла пассажирка скутера - 15 летняя девочка - так как на ней шлема не было. Прибывшие к месту происшествия медики смогли лишь констатировать ее смерть. Также был госпитализирован водитель скутера с различными травмами.

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