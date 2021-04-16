Сити-менеждер Ростова потребовал до конца года убрать все незаконные ларьки

С таким заявлением глава администрации выступил на совещании в гордуме Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

До конца года убрать с улиц незаконные ларьки потребовал глава администрации Ростова. Алексей Логвиненко подчеркнул, что торговые точки должны появляться только в тех местах, где действительно необходимы. Такое заявление сити-менеджер сделал на совещании в гордуме.

- Ростовчане хотят приобретать качественную продукцию в красивом месте и получить квалифицированное обслуживание. Торговля должна быть цивилизованной. Но у нас все еще актуальна проблема незаконных НТО. До конца года эту задачу нужно решить, - сказал Алексей Логвиненко.

Всего таких киосков в донской столице сейчас около 700. Способ борьбы с ними предложила замглавы администрации по экономке Светлана Камбулова. По ее словам, даже после демонтажа ларьки нелегально возвращают на место, и, чтобы этого не происходило, освободившиеся участки сразу нужно благоустраивать.

Всего торговля приносит в казну города 2,7 млрд рублей. По информации властей, это пятая часть доходов. Причем легальные точки с начала 2020 года принесли уже 126 млн рублей.

Также Алексей Логвиненко вид торговых точек на Станиславского