Как из Ростова увидеть другие галактиками и понаблюдать за солнечным затмением

Ростовская обсерватория расположена в парке имени Горького. Фото: обсерватория

Если думаете, что наблюдать за соседними галактиками и планетами могут только ученые в специализированных обсерваториях, то вы глубоко заблуждаетесь. Прикоснуться к непознанному может любой житель Ростова-на-Дону. Все необходимое для этого есть в астрономической обсерватории, расположенной в самом центре города на территории парка имени Горького.

История обсерватории начинается в 1915 года. С начала прошлого века она была базой для астрономических исследований РГУ. Тогда знаний о космосе у научного сообщества было намного меньше, чем сейчас. Специалисты, в основном, вычисляли орбиты малых планеты, измеряли влияние гравитации небесных тел друг на другу.

Когда на донскую землю пришли фашисты, университет со всем оборудованием перевезли в Киргизию подальше от войны. По возвращению на родину в 1947 году было решено построить обсерваторию. Место выбрали неслучайно - самое темное место в городе - парк имени Горького. Изначально внутри установили мощный советский 400-мм зеркальный телескоп-рефлектор, изготовленный в Одессе.

Активность Солнца. Фото: обсерватория

В него можно было наблюдать за активностью солнца, разглядывать кратеры Луны, следить за соседними планетами. Возможности прибора ограничивались научными прогрессом того времени, но тогда, в годы космической эры, обсерватория пользовалась огромной популярностью.

МОЩНЫЙ ТЕЛЕСКОП И СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ

В 2015 году здание отремонтировали, закупили новое оборудование и построили отдельный купол для нового телескопа. По словам сотрудника обсерватории Николая Демина, он позволяет увидеть даже самые отдаленные небесные объекты.

- В ясную, безоблачную погоду можно разглядеть соседние галактики, туманности. Купол выполняет защитную функцию и снижает засветку, так как сейчас в центре города очень светло даже ночью, - говори Демин. - Это телескоп стоит около 4,5 миллионов рублей и может работать как в светлое, так и в темное время суток.

Новый телескоп. Фото: обсерватория

Днем посетители обсерватории наблюдают Солнце, а ночью - Луну, планеты. Особый интерес к нашей звезде проявляется в период ее активности. Телескоп притягивает к себе студентов и любителей астрономии, желающих увидеть знаменитые вспышки на поверхности светила, когда в космос выбрасывается колоссальное количество энергии.

- В начале июня нас ждет интересное явление - солнечное затмение. Его можно будет наблюдать даже невооруженным глазом, но этот рефрактор, конечно, позволит застать событие во всех деталях, - отметил Николай Демин.

Помимо этого, в астрономической обсерватории проходят увлекательные лекции на тему космоса. В специально оборудованном зрительском зале на 100-дюймовом экране с эффектом 3D зрителям показывают документальные и художественные фильмы. Например, можно посмотреть, как на поверхность Марса приземлялся знаменитый робот "Персеверенас", главная задача которого найти следы инопланетной жизни. В куполе прежней обсерватории смонтирован планетарий, где сейчас с помощью масштабной проекции посетители отправляются в путешествие по вселенной.

Кинозал. Фото: обсерватория

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