Жительница Таганрога потеряла полмиллиона рублей после звонка афериста

Уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительница Таганрога потеряла около полумиллиона рублей после общения с мошенником. Уже возбуждено уголовное дело. Подозреваемого разыскивают, сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Как уточнили в ведомстве, аферист позвонил с неизвестного номера и представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что по ее счету проводятся сомнительные операции и потребовал данные карты и секретный код из смс-сообщения. Собеседница поверила мужчине и продиктовала всю информацию. После этого у нее списали все сбережения.

Также в этом апреле лжеброкер под видом помощи «увел» у предпринимательницы почти 1,5 миллиона рублей