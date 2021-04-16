Трехлетний мальчик выжил в жутком ДТП, в котором погибли его родители

В Волгоградской области в смертельной аварии выжил трехлетний мальчик Фото: "КП" Архив

В аварии с тремя грузовиками, произошедшей 15 апреля в Калачевском районе Волгоградской области, удалось выжить трехлетнему мальчику. Об этом этом сообщает "КП - Волгоград".

- Ребенка спасло детское кресло, которое выдавило окно с заднего сиденья. Когда спасатели достали мальчика, он был в полусознательном состоянии, - рассказали в региональном ГИБДД.

Мальчика доставили в волгоградскую больницу №7. У него обнаружился перелом берцовой кисти. После суток под наблюдением медиков, ребенка разрешили забрать.

По предварительным данным, водитель фуры не успел затормозить и врезался в стоящую перед светофором колонну машин. Легковушку, в которой находился мальчик с родителями, зажало между автовозом и бензовозом. Родители ребенка скончались на месте, как и предполагаемый виновник аварии, 59-летний водитель «МАНа».

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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