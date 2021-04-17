Хранил 4 свертка и 59 пакетов: ростовчанина поймали с килограммом наркотиков

Сейчас подозреваемый под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летнего ростовчанина поймали с килограммом амфетамина. Теперь ему грозит тюрьма. Молодой человек ответит сразу по двум уголовным статьям. Дело уже завели, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

По данным ведомства, партию запрещенного порошка у подозреваемого обнаружили во время личного досмотра. Во внутренних карманах куртки он хранил четыре свертка, а также 59 зип-пакетов для закладок.

Сейчас ростовчанин под стражей. Идет расследование. В этом же апреле правоохранители нашли более 2 килограммов марихуаны и около 5 килограммов конопли у жителя Песчанокопского района.