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Происшествия17 апреля 2021 10:14

Хранил 4 свертка и 59 пакетов: ростовчанина поймали с килограммом наркотиков

Теперь молодому человеку грозит тюрьма. Дело уже завели
Ангелина СКИБА
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Сейчас подозреваемый под стражей

Сейчас подозреваемый под стражей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-летнего ростовчанина поймали с килограммом амфетамина. Теперь ему грозит тюрьма. Молодой человек ответит сразу по двум уголовным статьям. Дело уже завели, сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

По данным ведомства, партию запрещенного порошка у подозреваемого обнаружили во время личного досмотра. Во внутренних карманах куртки он хранил четыре свертка, а также 59 зип-пакетов для закладок.

Сейчас ростовчанин под стражей. Идет расследование. В этом же апреле правоохранители нашли более 2 килограммов марихуаны и около 5 килограммов конопли у жителя Песчанокопского района.

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