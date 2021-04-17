В Таганроге после столкновения с легковушкой пострадал 41-летний мотоциклист

По предварительным данным, байк зацепила Lada Granta Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Таганроге после столкновения с легковушкой пострадал водитель мотоцикла Kawasaki. 41-летнего мужчину с травмами увезли в больницу. Об этом сегодня, 17 апреля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла вчера вечером. Предварительно известно, что владелец автомобиля Lada Granta зацепил встречный байк, когда поворачивал налево. Автоинспекторы еще выясняют все детали и обстоятельства ДТП.

Ранее журналисты «КП – Ростов-на-Дону» узнали о трагическом случае на трассе Котельниково-Песчанокопское. Там во время столкновения иномарки и грузовика погибли два человека, еще один пострадал.