ДТП на трассе в Ростовской области унесло жизни двух человек

В аварии в Ростовской области погибли два человека и еще один пострадал Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария с участием легковушки и грузового автомобиля. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в тексте сообщения.

Инцидент произошел во вторник, 13 апреля, около одиннадцати часов вечера на 151 км а/д Котельниково-Песчанокопское. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Focus двигался в сторону села Песчанокопское и при этом тянул за собой автомобиль УАЗ-31512. Шофер иномарки выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовой машиной ГАЗель.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Ford, а водитель грузовика получил травмы различной тяжести. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, они констатировали смерть пассажиров иномарки и госпитализировали пострадавшего шофера ГАЗели.

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На место происшествия прибыли медики и пожарные.

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