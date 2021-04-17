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Общество17 апреля 2021 17:29

Летчикам США рекомендовали быть осторожными во время полетов над Ростовской областью

Проявить внимательность попросили работников американских авиакомпаний
Ангелина СКИБА
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Предупреждение поступило от Федерального авиационного управления (ФАУ) США

Предупреждение поступило от Федерального авиационного управления (ФАУ) США

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летчиков американских авиакомпаний попросили быть осторожными во время полетов над Ростовской областью. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

- Особую осторожность рекомендовано соблюдать при полетах в пределах или над районами полетной информации Киева, Днепра и Симферополя, а также в расположенных в пределах 100 морских миль от них областях РПИ Москвы и Ростова-на-Дону, - говорится в сообщении.

Предупреждение поступило из-за «возможных рисков, связанных с эскалацией региональной напряженности между Россией и Украиной».

Ранее в Ростовской области из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили полеты из Платова в Турцию