В Ростовском зоопарке открыли пункт вакцинации от коронавируса

Ранее такие же медкабинеты открыли на Малюгиной и Доломановском Фото: сайт администрации Ростова-наа-Дону

Сегодня, 18 апреля, а также 24-25 апреля на территории зоопарка донской столицы будет работать пункт вакцинации от COVID-19. Всех желающих сделать прививку ожидають в медицинской части парка. При себе нужно иметь паспорт, полис, СНИЛС и защитную маску.

- Посетители, желающие сделать прививку, смогут принять участие в конкурсе. Победителю вручат абонемент на безлимитное посещение зоопарка в течение месяца на четырех человек. Итоги подведем с помощью генератора случайных чисел, - пояснили сотрудники пресс-службы зоосада.

Ранее такие же медкабинеты открыли на Малюгиной и Доломановском. Всего на сегодняшний день в городе работают больше 60 таких точек.